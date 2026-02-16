Gazzada Schianno – Nuova viabilità e sicurezza per l’Istituto Keynes

La Provincia di Varese ha stanziato 1,8 milioni di euro per migliorare la viabilità e la sicurezza intorno all’Istituto Keynes di Gazzada Schianno, rispondendo alle lamentele dei genitori sulla congestione e i rischi di attraversamento. Nei prossimi mesi, verranno realizzati nuovi percorsi pedonali e semafori più efficienti, per proteggere studenti e residenti.

Gazzada Schianno: 1,8 milioni di euro per sicurezza e viabilità attorno all'Istituto Keynes. La Provincia di Varese investe 1,8 milioni di euro per riqualificare l'area attorno all'Istituto Keynes di Gazzada Schianno, affrontando criticità storiche legate al traffico e alla sicurezza degli studenti. I lavori, suddivisi in due lotti, prevedono la realizzazione di una rotatoria, l'ampliamento dei parcheggi e il consolidamento di un tratto della SP 57, con un cronoprogramma che prevede l'avvio dei cantieri tra maggio e ottobre 2026.