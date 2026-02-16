Gaza | Italia valuta ruolo attivo nel Board of Peace per una tregua duratura e aiuti umanitari Vertice a Roma

Il governo italiano ha deciso di valutare un ruolo attivo nel “Board of Peace” per Gaza dopo che il conflitto si è intensificato e ha provocato un crescente numero di sfollati. Durante il vertice a Roma, i ministri hanno discusso come contribuire a una tregua stabile e all’apertura di corridoi umanitari, considerando anche l’invio di aiuti concreti alla popolazione.

Vertice di governo sulla possibile partecipazione italiana al "Board of Peace" per Gaza. Il governo italiano ha affrontato ieri sera una delicata questione di politica estera: la possibile adesione a un "Board of Peace" internazionale per favorire una tregua nella Striscia di Gaza. La riunione, tenutasi il 16 febbraio 2026, mira a definire il ruolo che l'Italia potrebbe svolgere in un'iniziativa diplomatica volta a risolvere un conflitto che continua a generare una profonda crisi umanitaria e instabilità regionale. Una situazione umanitaria al limite. La situazione a Gaza rimane estremamente critica.