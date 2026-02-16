Gasperini | Prestazione solida manca solo un po’ di malizia

Gian Piero Gasperini ha commentato la partita tra Napoli e Roma, spiegando che la sua squadra ha mostrato una buona prova, ma ha bisogno di più astuzia in fase offensiva. Durante l’intervista a Dazn, il tecnico ha sottolineato come i suoi abbiano tenuto bene il campo, ma ancora manchi quella scintilla di malizia per finalizzare meglio le occasioni. Aggiunge che migliorare in questo aspetto può fare la differenza nelle prossime sfide.

Nel post-partita di Napoli-Roma, ai microfoni di Dazn ha parlato Gian Piero Gasperini, analizzando la prestazione della sua squadra e i margini di crescita mostrati nella sfida del Maradona. È mancata forse un po' di lucidità nel finale per portare a casa i tre punti?"Probabilmente sì, ma finiamo spesso queste gare con ragazzi giovani che devono crescere e mettere minuti e personalità. Sono momenti fondamentali della partita dove serve energia e freschezza, che loro hanno. È chiaro che alcune situazioni positive potevano essere tradotte meglio." I numeri offensivi sono stati importanti. Che contributo ha dato l'attaccante oggi?"Sono sempre stato convinto delle sue caratteristiche.