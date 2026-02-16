Gasp | Stiamo crescendo E con Malen nel girone d’andata saremmo anche più su
Gasperini ha detto che la sua squadra sta migliorando e che, con Malen disponibile, avrebbe potuto ottenere punti in più nel girone d’andata. Dopo il pareggio contro il Napoli al Maradona, il tecnico ha commentato che i risultati sono stati migliori rispetto alla prima parte della stagione, con due pari contro Milan e Napoli. Ha aggiunto che i progressi si vedono e che la squadra sta lavorando per crescere ancora.
Un punto pesante che porta un mix di rimpianti e sospiri di sollievo a una Roma che torna quarta in solitaria. Un 2-2 pieno di emozioni quello dei giallorossi al Maradona che porta ancora una volta la firma di Malen e che ha visto due volte la reazione rabbiosa del Napoli. Gasperini a fine partita è contento a metà: “Questo atteggiamento di aggredire gli avversarti lo abbiamo sempre, siamo quarti in classifica e qualcosa vuol dire. Non ho paura di dire che con Malen nel girone d’andata oggi saremmo più in alto, ma l’approccio di questa squadra è sempre stato giusto. Andiamo sempre vicini al risultato nei big match, ma rispetto all’andata abbiamo raccolto due pareggi con Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
