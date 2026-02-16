Garofano correva a piedi col semaforo rosso la Smart non poteva evitarlo La testimonianza che scagiona Andrea Stroppa
Andrea Stroppa, coinvolto in un incidente mentre attraversava con il semaforo rosso, afferma che la Smart non poteva evitarlo perché un pedone, Garofano, stava correndo di corsa nel momento sbagliato. La testimonianza di Stroppa smentisce le accuse di comportamento negligente al volante, sottolineando che stava rispettando le regole. L’uomo aggiunge che la copertura mediatica negativa si deve al suo ruolo di stretto collaboratore di Elon Musk in Italia, ma sostiene di aver agito come qualsiasi altro automobilista in quella circostanza, senza infrangere il codice della strada.
"Penso davvero che sia stato sottoposto alla gogna mediatica solo perché è il braccio destro di Musk in Italia, ma alla fine stava guidando come chiunque altro, senza infrangere il codice della strada". A parlare, intervistato da Repubblica Roma, è Manuel Bocci, testimone oculare dell'incidente in cui il 31 gennaio scorso ha perso la vita Mirco Garofano, uno studente di 18 anni originario di Artena, dopo un impatto con una Smart guidata da Andrea Stroppa. "Non era drogato, non era ubriaco, non correva", assicura Bocci parlando del referente di Elon Musk in Italia ora indagato per omicidio stradale che ora risulta essere indagato per omicidio stradale.
Andrea Stroppa, 32 anni, è stato messo sotto inchiesta per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso Mirco Garofano, un ragazzo di 18 anni di Artena, in seguito a un incidente avvenuto sulla strada principale della città.
Andrea Stroppa, rappresentante di Elon Musk in Italia, è stato iscritto nel registro degli indagati per aver causato la morte di Mirko Garofano, un ragazzo di 18 anni, dopo averlo investito in una strada di Roma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
