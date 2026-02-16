Garantire sicurezza e vigilare sull' AI Leone XIV riceve i Prefetti italiani

Papa Leone XIV ha incontrato i Prefetti italiani per discutere delle nuove sfide sulla sicurezza e sulla gestione dell’intelligenza artificiale. L’appuntamento, svoltosi nella Sala Clementina del Vaticano, è stato organizzato dopo che le autorità hanno segnalato crescenti preoccupazioni circa l’uso dell’AI e i rischi legati alla sua diffusione. Alla riunione, insieme al Papa, era presente anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per approfondire strategie e misure di vigilanza.

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza tutti i Prefetti della Repubblica italiana. L'incontro si è svolto nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico vaticano alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Nel suo discorso il pontefice ha sottolineato lo stretto legame tra Chiesa e prefettura civile ricordando che «proprio il vostro Patrono, Sant'Ambrogio di Milano, incarna un ottimo esempio della convergenza tra Stato e Chiesa: da prefetto di quella grande città, che fu capitale dell'impero, egli ne divenne vescovo a furor di popolo, come si usa dire. In seguito a questo rapido passaggio, Ambrogio esercitò in modo nuovo le sue pubbliche funzioni, ponendo a servizio del popolo l'autorità spirituale della quale era stato investito».