Galatasaray Juve McKennie da numero 9 in Champions League? La risposta di Spalletti non lascia dubbi

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, conferma che Weston McKennie giocherà come attaccante centrale contro il Galatasaray in Champions League. La scelta nasce dalla necessità di rafforzare l’attacco, considerando le assenze e le strategie del club. McKennie si prepara a indossare il ruolo di numero 9, una posizione che spesso ha ricoperto in passato. La partita si svolge domani e tutti gli occhi sono puntati sul giocatore statunitense, pronto a scendere in campo con questa responsabilità.

Galatasaray Juve, McKennie pronto a giocare centravanti in Champions League nel match di domani? La risposta di Spalletti non lascia dubbi. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra la Juve e il Galatasaray. Ad Istanbul i bianconeri dovranno fare a meno dell’infortunato David. ULTIME JUVE LIVE Ed è per questo motivo che stanno crescendo le quotazioni di Weston McKennie come centravanti nella sfida di domani. Proprio il tecnico toscano ha risposto così ad una domanda su questa possibilità. MCKENNIE NUMERO 9? – «Potrebbe essere la volta buona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Galatasaray Juve, McKennie da numero 9 in Champions League? La risposta di Spalletti non lascia dubbi Juve Galatasaray: Spalletti ritrova Osimhen, ‘minaccia’ Icardi. Incroci suggestivi ai playoff di Champions League Spalletti riabbraccia Osimhen in vista dei playoff di Champions League. Galatasaray Juve, ufficiale: chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League. Tutti i dettagli McKennie parlerà con Spalletti in conferenza stampa prima della partita di Champions League tra Galatasaray e Juventus, prevista domani sera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le probabili formazioni di Galatasaray-Juventus (Champions League); Spalletti studia la mossa anti-Inter: McKennie jolly e attacco camaleontico; Juve sono pentito ma tifo Inter e Galatasaray. Volevo litigare ferocemente con Chiellini, ma lui...; Derby d’Italia, McKennie rientra: buona notizia per la Juve. Juve non chiara, McKennie confonde. Nella partita contro l’Inter…: parla il GalatasarayLa conferenza stampa del tecnico Okan Buruk, che nella Milano nerazzurra ricordano bene: Lemina squalificato, ma è meglio averlo nella gara di ritorno. Riecco Sané ... tuttosport.com Galatasaray-Juve, le parole di McKennie in conferenza stampaAlla vigilia del match di Champions League contro il Galatasaray, il centrocampista della Juve ha parlato in conferenza stampa L'articolo Galatasaray-Juve, le parole di McKennie in conferenza stampa p ... msn.com Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Galatasaray-Juventus, Luciano Spalletti torna sull'episodio Bastoni-Kalulu Il tecnico bianconero bacchetta Cristian Chivu, replicando quello che aveva detto già in precedenza ai microfoni di Sky Sport: "Mi dispi - facebook.com facebook Juve, David non convocato per il Galatasaray: Thuram c’è #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com