Galatasaray Juve i turchi recuperano un big | si è allenato in gruppo Notizia importantissima per Buruk

Il Galatasaray ha recuperato un giocatore importante, Sané, che si è allenato con il gruppo dopo essersi ripreso dall’infortunio. La notizia è una svolta significativa per l’allenatore Buruk, che ora può contare su un elemento fondamentale per la prossima partita contro la Juventus. Sané ha svolto tutto il programma di allenamento senza problemi, dimostrando di essere in buona forma.

Galatasaray Juve, buone notizie per Buruk: Sanè ha smaltito l'infortunio ed è regolarmente a disposizione per la sfida contro i bianconeri. Il sipario della Champions League torna ad alzarsi per la fase più calda della competizione. Archiviata la fase a campionato, l'attenzione si sposta ora sugli spareggi che determineranno chi potrà proseguire il cammino verso la finale. L'attesa è febbrile per il confronto tra Galatasaray e Juve, una sfida che promette scintille in uno degli stadi più caldi d'Europa. In una mattinata gelida ma carica di elettricità, il club turco ha ultimato i preparativi per accogliere i bianconeri di Spalletti.