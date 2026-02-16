GABRIELS | online il video di For The Last General con Roberto Tiranti Labyrinth

Gabriels ha pubblicato il nuovo videoclip di “For The Last General”, brano che conta la partecipazione di Roberto Tiranti dei Labyrinth, riconosciuto come Yuza of the clouds. La canzone è stata registrata in Italia e il video mostra scene di concerti dal vivo.

È disponibile il nuovo videoclip di Gabriels, progetto del tastierista italiano Gabriele Crisafulli. Il brano si intitola “For The Last General” e vede come special guest alla voce Roberto Tiranti dei Labyrinth, qui accreditato come Yuza of the clouds. La traccia è estratta dall’imminente album “Fist Of The Seven Stars Act 5, The Final Conflict”, in uscita il 24 febbraio 2026 per Broken Bones Promotion & Productions. Un capitolo che, già dal titolo, si presenta come il punto di arrivo di un percorso narrativo e musicale costruito “per atti”, tra atmosfera epica, melodie da powerprog di respiro cinematografico e una forte componente concettuale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - GABRIELS: online il video di “For The Last General” con Roberto Tiranti (Labyrinth) Promozione. La Castelfrettese sceglie Tiranti. Sarà lui il successore di Bugari Pedopornografia, scoperti cataloghi online di minori schiavizzati: video con bambini a 15 dollari La polizia ha scoperto cataloghi online pieni di foto di minori del Sudest asiatico, alcuni anche di 2 anni, venduti a 15 dollari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Message for the Day - facebook.com facebook