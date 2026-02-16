Future Hits Live di Radio Zeta 2026 in vendita i biglietti del live all’Arena di Verona

Il Future Hits Live di Radio Zeta torna nello straordinario scenario dell’Arena di Verona, in vendita i biglietti. Il Future Hits Live di Radio Zeta torna nello straordinario scenario dell’Arena di Verona mercoledì 2 settembre 2026, con una serata dedicata agli artisti più amati dalle nuove generazioni. I biglietti sono già disponibili. Il cast sarà annunciato a partire da marzo, con molte sorprese e alcuni dei nomi più amati dalla generazione Z. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Questa settimana l’Arena di Verona ospita uno spettacolo speciale.

