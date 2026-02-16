Furto nella sede di un’associazione sportiva ladro solitario svuota i distributori

Un uomo ha rubato nella sede di un’associazione sportiva in via Petrarca, ad Agrigento, perché voleva portare via del denaro contante. Durante il colpo, ha svuotato i distributori automatici presenti nell’edificio, lasciando dietro di sé un disordine di snack e bottiglie vuote.

Un ladro solitario ha preso di mira la sede di un'associazione sportiva in via Petrarca, nel rione del campo sportivo ad Agrigento. Dopo aver scardinato un infisso, è riuscito a entrare nei locali e a rubare i soldi contenuti nei distributori automatici di caffè, bevande e snack. Conclusa l'incursione, si è allontanato velocemente facendo perdere le proprie tracce. Il raid è stato scoperto poco dopo dal responsabile della società sportiva, che ha dato l'allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, che dopo aver informato la Procura hanno avviato le indagini per risalire all'autore dell'ennesimo furto denunciato nelle scorse settimane.

Gallarate (Varese), 13 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza ha scoperto una bisca clandestina di poker nascosta nella sede di un’associazione sportiva, motivata da segnalazioni di attività sospette e denunce di giochi d’azzardo non autorizzati.

