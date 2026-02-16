Furto nella sede di un’associazione sportiva ladro solitario svuota i distributori
Un uomo ha rubato nella sede di un’associazione sportiva in via Petrarca, ad Agrigento, perché voleva portare via del denaro contante. Durante il colpo, ha svuotato i distributori automatici presenti nell’edificio, lasciando dietro di sé un disordine di snack e bottiglie vuote.
Un ladro solitario ha preso di mira la sede di un’associazione sportiva in via Petrarca, nel rione del campo sportivo ad Agrigento. Dopo aver scardinato un infisso, è riuscito a entrare nei locali e a rubare i soldi contenuti nei distributori automatici di caffè, bevande e snack. Conclusa l’incursione, si è allontanato velocemente facendo perdere le proprie tracce. Il raid è stato scoperto poco dopo dal responsabile della società sportiva, che ha dato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, che dopo aver informato la Procura hanno avviato le indagini per risalire all’autore dell'ennesimo furto denunciato nelle scorse settimane.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Gallarate, bisca clandestina del poker nella sede dell’associazione sportiva: irrompe la Finanza
Gallarate (Varese), 13 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza ha scoperto una bisca clandestina di poker nascosta nella sede di un’associazione sportiva, motivata da segnalazioni di attività sospette e denunce di giochi d’azzardo non autorizzati.
Furto notturno in un bar pasticceria, ladro solitario porta via duemila euroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sfondano un muro e rubano il rinfresco per la festa di carnevale del quartiere; Furto notturno alla Asl: ladri in azione nella sede di Piazza Celli; Colpo alla Banca di San Marino, furto nel caveau: i ladri chiusi dentro di notte; Varedo: ladri nella sede della Lega, forzata la porta sul retro.
Lecce, tentato furto nella notte all’istituto agrario: un fermoMalviventi in azione presso la succursale dell’Istituto Agrario di via Vecchia Copertino, a Lecce. Alle ore 01.01 la sala operativa dell’istituto di vigilanza Alma Roma ha ricevuto diverse segnalazion ... trnews.it
Tentato furto nella sede Asl di Piazza Celli, messi a soqquadro gli ufficiLATINA – Tentato furto nella notte nella sede della Asl di Latina in Piazza Celli. Al loro arrivo di carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina e della Stazione di Latina hanno trovato una finest ... radioluna.it
Dopo il furto di computer riprendono le attività nel laboratorio scolastico di informatica a Monteroduni: dalla sede centrale di Venafro sono stati fatti arrivare e configurati pc che non erano più più in uso #IoSeguoTgr @TgrRai x.com
Dopo il furto di computer riprendono le attività nel laboratorio scolastico di informatica a Monteroduni: dalla sede centrale di Venafro sono stati fatti arrivare e configurati pc che non erano più più in uso servizio di Laura Calfapietra montaggio di Celeste Piccian - facebook.com facebook