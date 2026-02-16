Furti con Pos contactless | come funziona la nuova truffa
Adiconsum segnala che i furti con Pos contactless sono aumentati, soprattutto a Bergamo, a causa di tecniche sempre più sofisticate dei truffatori. Un malintenzionato può avvicinarsi a una persona e, senza che lei se ne accorga, clonare la carta o manipolare il dispositivo per rubare i dati. La vittima spesso si accorge del problema solo quando il conto presenta addebiti sospetti. Per difendersi, è importante controllare regolarmente gli estratti conto e usare dispositivi di protezione come le PIN.
LA SEGNALAZIONE. L’Adiconsum lancia l’allarme, diverse segnalazioni anche a Bergamo. Ecco come fare per evitare problemi. Si avvicinano in silenzio, soprattutto su mezzi pubblici e nei mercati affollati, e con un Pos portatile tentano di effettuare pagamenti contactless accostandolo alle tasche o alle borse delle vittime. In pochi secondi possono partire transazioni da 50 euro, importo per cui non è richiesto il pin. A lanciare l’allarme è Adiconsum Bergamo, che segnala un aumento dei casi negli ultimi mesi. Il raggiro spesso viene scoperto solo quando arriva la notifica sul cellulare con l’addebito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
PAGAMENTI ELETTRONICI, ADICONSUM FA CHIAREZZA: “IMPROBABILI I FURTI IN TASCA” I sistemi contactless hanno livelli di sicurezza elevati e limiti precisi. I casi di abuso sono rari e tracciabili, il vero rischio è la disinformazione. LEGGI TUTTO https://w - facebook.com facebook