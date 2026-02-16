Furgone delle pompe funebri lo travolge mentre fa jogging | gravissimo Roberto Galli presidente Confartigianato Como

Roberto Galli, presidente di Confartigianato Como, è stato investito mentre correva lungo la strada di Orsenigo, un incidente causato da un furgone delle pompe funebri che ha perso il controllo. Il veicolo, secondo le prime testimonianze, ha sbandato improvvisamente, finendo per investirlo e lasciandolo gravemente ferito. Galli, 59 anni, si trovava in quell’area per una corsa mattutina quando è stato investito.

