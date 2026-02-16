Fuoriuscita di liquami da un tombino | forti disagi per i residenti

Un tombino ha ceduto causando una fuoriuscita di liquami, provocando forti disagi ai residenti di via Delle Arti. La forte pioggia delle ultime ore ha fatto aumentare la pressione dell'acqua, che ha fatto scoppiare il tombino vicino all’incrocio tra viale Caravaggio e via Benvenuto Cellino. Le persone che vivono in quella zona devono fare i conti con l'odore sgradevole e le strade allagate, che rendono difficile muoversi. Alcuni passanti si sono fermati a guardare l’area, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per contenere il problema.

Le giornate di pioggia sono vissute con il fiato sospeso fra le persone che risiedono in via Delle Arti, nei pressi dell'incrocio fra viale Caravaggio e via Benvenuto Cellino, al rione Sant'Elia. Questo a causa di un tombino dell'impianto fognario da cui fuoriescono liquami nelle giornate di pioggia. Il disagio si è riproposto nell'ultimo fine settimana, quando di acqua ne è caduta parecchia. La strada, come si vede nel video, è pressoché impraticabile. Le famiglie che risiedono nelle villette della zona vivono questa situazione con profondo disagio. Alcune case non sono dotate di allaccio alla rete.