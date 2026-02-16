Fuorigrotta buche che si creano in continuazione a pochi passi dal cantiere | ci scappa il ferito

A Fuorigrotta, un uomo è rimasto ferito a causa di buche che si formano ripetutamente vicino a un cantiere stradale. Le strade intorno a piazzale Tecchio e via Diocleziano si deteriorano continuamente, rendendo difficile il passaggio per automobilisti e pedoni. I residenti denunciano che i lavori di riparazione sembrano non risolvere il problema, che si ripresenta ogni giorno con nuove voragini.

Da diversi giorni, residenti di Fuorigrotta stanno segnalando come degli interventi al manto stradale nella svolta che va da piazzale Tecchio a via Diocleziano si stiano succedendo senza soluzione di continuità. Rappezzi a buche che si creano sempre negli stessi punti, e che evidentemente non risolvono il problema. A pochi passi, il cantiere della linea 6, che ha pesantemente ristretto la carreggiata e a cui si devono grossi ingorghi tra Fuorigrotta in direzione Cavalleggeri e Bagnoli. Ieri pare ci sia anche scappato un ferito, con la caduta riportata da diverse testimonianze di una persona in sella a un mezzo a due ruote.🔗 Leggi su Napolitoday.it

