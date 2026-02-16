Un uomo, identificato come un esponente comunista, ha insultato un agente di polizia colpendolo con un martello e dicendo:

Gli scontri a Torino in occasione della manifestazione di Askatasuna non sono stati dimenticati, così come le proteste violente a Milano in occasione dell’inizio dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, in onda ogni domenica alle 21.30 su Rete 4, è andato a intervistare Andrea De Marchi, direzione nazionale CARC ( Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo ), tra i fautori di tutti questi scontri e per nulla accomodante per una soluzione più diplomatica: "Bisogna organizzarsi per prendere noi in mano questo Paese con ogni mezzo necessario e possibile e renderlo ingovernabile! Torino è un punto di partenza per una nuova lotta, per nuovi obiettivi più avanzati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fuori dal coro, il comunista insulta l'agente preso a martellate: "Rambo che gli ha detto male"

A Torino si sono vissuti momenti di tensione con scontri tra antagonisti e forze dell’ordine.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.