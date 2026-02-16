Funzionario Mimit aggredito a Termini | altri due arrestati

Un funzionario del Mimit è stato preso di mira e aggredito a Termini, motivo che ha portato all’arresto di altri due uomini. La polizia ha fermato i due sospetti ieri pomeriggio, dopo aver identificato i responsabili grazie alle testimonianze dei testimoni presenti quella sera. L’episodio si è verificato il 10 gennaio scorso nei pressi della stazione, quando il funzionario è stato brutalmente colpito durante una discussione.

(Adnkronos) – Altre due persone sono state arrestate dalla polizia per l'aggressione avvenuta la sera del 10 gennaio scorso nei pressi della stazione Termini di Roma ai danni di un 57enne, funzionario del Mimit. Sabato scorso gli agenti della Squadra mobile di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due tunisini di 19 anni. Uno è stato rintracciato a Perugia in collaborazione con gli agenti della Squadra Mobile locale mentre all'altro è stata notificata la misura in carcere a Regina Coeli dove era detenuto per un altro reato. L'accusa nei loro confronti è di tentato omicidio.