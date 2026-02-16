Friends Party al Biblos Pub - Episodio 2

Il Biblos Pub ospita il secondo episodio di Friends Party, dopo che lo scorso anno ha attirato centinaia di giovani nel cuore di Genova. La serata si svolge nel locale che, con le sue luci colorate e l’atmosfera vivace, ha già fatto da cornice a momenti indimenticabili. Sono stati invitati amici di lunga data e nuovi volti, pronti a divertirsi con musica, giochi e drink speciali. La location, nota per il suo ambiente accogliente, si prepara a ripetere il successo dell’anno passato.

Si alza il sipario sul primo evento della stagione Friends 2026! Abbiamo deciso di ripartire da una location in cui lo scorso anno ci siamo divertiti a livelli “GOLD”, un luogo nel cuore della città, nel pieno centro della Superba. L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio in Piazza Dante al Biblos Pub, a partire dalle ore 19.Per gli amici che avranno il piacere di cenare con noi sarà possibile prenotare un tavolo, scegliendo tra uno dei due menù elaborati appositamente dallo staff del Biblos per la nostra One Night.Menù di TERRA:Tagliere di salumi e formaggiLasagne in salsa di zucca e salsicciaArista di maiale brasata con contorno di patate alle erbeDolceCaffèMenù di MARE:Cozze alla marinaraRavioli di branzino in bisque di crostaceiFiletto di merluzzo su letto di patateDolceCaffèEntrambi i menù al costo di 40 Euro comprensivo di 1 birra o 1 bottiglia di vino ogni 4 persone.🔗 Leggi su Genovatoday.it Friends Christmas Party a Castello Bruzzo Episodio dimenticato di friends che ha rivoluzionato la serie Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Friends Party al Biblos Pub - Episodio 2Si alza il sipario sul primo evento della stagione Friends 2026! Abbiamo deciso di ripartire da una location in cui lo scorso anno ci siamo divertiti a livelli GOLD, un luogo nel cuore della città, ... genovatoday.it È stato un piacere festeggiare con gli amici del @lab_apres_ski #party #toptags #partying #fun #instaparty #instafun #instagood #bestoftheday #crazy #friend #friends #besties #guys #girls #chill #chilling #kickit #kickinit #cool #love #memories #night - facebook.com facebook