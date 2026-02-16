French police raid Arab World Institute in Epstein-linked probe into Jack Lang

Le forze dell’ordine francesi hanno effettuato una perquisizione all’Istituto del Mondo Arabo di Parigi, legata alle indagini sul passato del ex ministro della Cultura e ex presidente dell’Istituto, Jack Lang. Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato documenti e computer, cercando prove che possano collegare Lang a un’indagine sui rapporti con il famoso finanziere Jeffrey Epstein. La visita delle forze dell’ordine ha suscitato grande attenzione nella capitale, con testimoni che hanno visto agenti entrare e uscire dall’edificio.

Prosecutors opened a preliminary investigation into alleged tax fraud against Lang and his daughter following the release of documents by the U.S. Department of Justice. I procuratori hanno aperto un'indagine preliminare su una presunta frode fiscale nei confronti di Lang e di sua figlia in seguito alla pubblicazione di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'Istituto del Mondo Arabo ha detto di non poter commentare immediatamente.