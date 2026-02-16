Freestyle Tabanelli da urlo | è bronzo | Fontana delusa solo quarta | Sono arrabbiata la cinese mi ha sportellato
Tabanelli ha conquistato il bronzo nel freestyle, dopo aver avuto uno scontro intenso con un avversario che ha cercato di ostacolarlo durante la gara. La gara si è svolta in un’atmosfera tesa, con molti atleti che hanno dato il massimo per salire sul podio. Fontana, invece, si è dovuta accontentare della quarta posizione, arrabbiata per aver subito uno sportellamento da parte di una concorrente cinese. Nel torneo di short track, Sighel ha passato i quarti, mentre Vinatzer è stato eliminato e Arianna non è riuscita a salire sul podio. Nel salto in big air, si è vista l’un
Sighel ai quarti (ancora di spalle), eliminato Vinatzer, Arianna fuori dal podio. Nel big air arriva l'unica medaglia di giornata.
Short track: Fontana quarta nei 1000 dopo un contatto | Lei: «Sono molto arrabbiata, la cinese mi ha sportellato alla grande»
A Torino, durante una gara di short track, la campionessa Fontana si è classificata quarta nei 1000 metri dopo essere stata coinvolta in un contatto con un’atleta cinese.
Arianna Fontana delusa: «La cinese mi ha sportellato», la rabbia per il quarto posto nei 1000 metri. Avanza Sighel, di nuovo di spalle al traguardo – Gli azzurri in gara oggi 16 febbraio
Arianna Fontana si arrabbia dopo aver perso il podio nei 1000 metri.
La 18enne Flora Tabanelli conquista la prima storica medaglia nel freestyle per l’Italia, è bronzo nel Big AirLIVIGNO (ITALPRESS) – Salgono a 23 le medaglie dell’Italia, nelle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026. Il merito è di Flora Tabanelli, gioiello 18enne che aveva già vinto una medaglia d’oro ag ... italpress.com
