Freestyle miracolo Tabanelli | bronzo con un crociato rotto Prima volta storica
Flora Tabanelli si aggiudica il bronzo nel freestyle, nonostante abbia un crociato rotto, durante la sua prima gara storica. La giovane atleta ha dimostrato grande determinazione, portando a casa un risultato che nessuna italiana aveva mai raggiunto prima in questa disciplina. La sua prestazione ha sorpreso gli spettatori e gli esperti, che la vedono come una possibile protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione di Big Air Femminile ha acceso l’entusiasmo dell’Italia, con Tabanelli che si posiziona attualmente terza.
La Big Air Femminile fa sognare l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: prova straordinaria di Flora Tabanelli, che per ora è terza L’Italia può dire la sua nel freestyle femminile. E questa non è una grossa novità, ma nella prima manche Flora Tabanelli ha stupito e regalato grande spettacolo per i colori azzurri e non solo. La nostra atleta ha stupito tutti con un grande trick a inizio prova che mostra subito un livello più alto rispetto alle qualificazioni. Ha iniziato con I-D-14-Ci chiuso alla perfezione. Subito dopo la sua prova si è piazzata al secondo posto, poi ha chiuso in terza.🔗 Leggi su Sportface.it
MIRACOLO ITALIANO! Flora Tabanelli bronzo alle Olimpiadi nel Big Air con un crociato rotto! Storica medaglia nel freestyle!
Flora Tabanelli si è tinta di bronzo alle Olimpiadi di Pechino nel Big Air, nonostante abbia riportato una rottura del legamento crociato durante la gara.
Flora Tabanelli eroica: un bronzo straordinario alle Olimpiadi di Milano Cortina, nonostante il crociato rotto. È la più giovane medagliata azzurra
Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina, nonostante abbia ancora il crociato rotto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Brignone oro nel gigante e Vittozzi nel biathlon. Argento azzurro nello snowboard e bronzo nel fondo.
MIRACOLO ITALIANO! Flora Tabanelli bronzo alle Olimpiadi nel Big Air con un crociato rotto! Storica medaglia nel freestyle!Ci ha fatto scoprire la meraviglia delle evoluzioni sulla neve, ci ha fatto conoscere discipline abitualmente aliene alle nostre latitudini, è stata ... oasport.it
Olimpiadi 2026, Flora Tabanelli bronzo nel Big Air dello sci freestyleL'Italia femminile di curling ha ottenuto la sua prima vittoria nel girone di qualificazione delle Olimpiadi di Milano Cortina ... dire.it
MIRACOLO ITALIANO! Flora Tabanelli bronzo alle Olimpiadi nel Big Air con un crociato rotto! Storica medaglia nel freestyle! - x.com
Il regista della «Valanga Azzurra» racconta il suo debutto ai Giochi tra l'ironia sui protocolli di Casa Italia e l'elogio per il miracolo di Brignone: «Olimpiadi fantastiche, ma a Cortina manca la festa popolare» - facebook.com facebook