Freestyle l’Italia sogna con Tabanelli | è terza dopo la prima manche

Flora Tabanelli ha conquistato il terzo posto nella prima manche di Big Air Femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando entusiasmo tra gli appassionati italiani. La giovane sciatrice ha dimostrato grande abilità sulla tavola, con un salto che ha ricevuto un punteggio alto e ha fatto balzare il suo nome nelle prime posizioni. La sua performance ha acceso le speranze di medaglia per l’Italia, che sogna di salire sul podio in questa disciplina.
La Big Air Femminile fa sognare l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: prova straordinaria di Flora Tabanelli, che per ora è terza L’Italia può dire la sua nel freestyle femminile. E questa non è una grossa novità, ma nella prima manche Flora Tabanelli ha stupito e regalato grande spettacolo per i colori azzurri e non solo. La nostra atleta ha stupito tutti con un grande trick a inizio prova che mostra subito un livello più alto rispetto alle qualificazioni. Ha iniziato con I-D-14-Ci chiuso alla perfezione. Subito dopo la sua prova si è piazzata al secondo posto, poi ha chiuso in terza.🔗 Leggi su Sportface.it
Miro Tabanelli apre la gara di freestyle maschile alle Olimpiadi con una prima manche spettacolare.
Miro Tabanelli ha aperto con una grande prima manche la gara di Big Air maschile alle Olimpiadi, dimostrando sicurezza e stile sulla neve.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
