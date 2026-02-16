francia forti piogge e inondazioni nel sud ovest del paese

Forti piogge e inondazioni nel sud-ovest della Francia, dove sono state colpite soprattutto le zone di Gironde e Lot-et-Garonne. Al momento si contano almeno due morti; quasi un milione di persone è rimasto senza elettricità nel momento più critico della tempesta. I soccorritori sono costretti a intervenire tramite piccole imbarcazioni che attraversano le acque alluvionali per consegnare provviste alle persone colpite. L’area resta sotto allerta per le inondazioni estreme. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Una forte tempesta ha colpito la Francia nel fine settimana, provocando allagamenti diffusi nel sud-ovest del Paese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Spagna, allerta rossa per venti e piogge: in arrivo la tempesta Oriana; Tempesta Nils: Parigi e tutta l'Île-de-France in allerta gialla; Francia, alluvioni e blackout dopo la tempesta Nils; Tempesta in arrivo: venti oltre 100 km/h e onde altissime su almeno tre regioni.

Francia, alluvioni e blackout dopo la tempesta NilsForti piogge legate alla tempesta Nils hanno colpito diverse città francesi e fatto esondare la Garonna nel sud-ovest del Paese. Si registrano vittime in episodi collegati al maltempo. Centinaia di mi ... tg24.sky.it

Maltempo, violente tempeste in Spagna e Francia: inondazioni e trasporti in tiltLe violente precipitazioni che si sono abbattute sulla Francia e sulla Penisola iberica hanno provocato inondazioni che hanno sommerso strade e case. In Spagna il traffico ferroviario e i trasporti pu ... msn.com

Nel 2025 i prezzi alimentari nell’UE sono saliti in media del 2,8%, con forti differenze tra Paesi. Romania in testa (+6,7%), Francia tra le più stabili. Tra i rincari maggiori: cioccolato (+17,8%), frutta surgelata e carne bovina. In calo olio d’oliva (-22,9%) e zuccher - facebook.com facebook

Tra Lunedì e Martedì una nuova perturbazione dalla Francia porterà nuove forti raffiche di vento tra Sardegna, Sicilia e Calabria. Secondo il modello ICON-2I tra Lunedì e Martedì potrebbero esserci raffiche superiori ai 150 km/h in Sardegna orientale, Sicili x.com