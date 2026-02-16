Francesca Chillemi mostra finalmente la figlia | nessuna malattia la verità dopo le fake news orrende

Francesca Chillemi ha deciso di condividere per la prima volta una foto della figlia, mettendo fine alle false notizie che avevano circolato sui social. La scelta arriva dopo settimane di rumors e supposizioni, che avevano alimentato ansie e confusione tra i fan. La attrice ha voluto mostrare il volto della bambina, rassicurando tutti sulla sua salute e smentendo le vette di malattie inesistenti.

Dopo settimane di indiscrezioni e voci infondate circolate online, è stata la diretta interessata a fare chiarezza. Francesca Chillemi ha condiviso per la prima volta un'immagine della sua seconda figlia, nata dalla relazione con l'imprenditore Eugenio Grimaldi. Lo scatto, pubblicato il giorno di San Valentino, ha messo fine a ogni speculazione: la piccola Smeralda sta bene e la famiglia si gode finalmente questo momento lontano dai pettegolezzi. Francesca Chillemi mostra la figlia e mette a tacere le malelingue. Nella foto apparsa tra le storie Instagram, l'attrice tiene in braccio la neonata mentre il compagno le dà un bacio affettuoso.