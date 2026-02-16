Frana tra Vietri e Cetara l' Archeoclub d' Italia | Più prevenzione

Una frana tra Vietri e Cetara ha causato danni alla strada e blocco del traffico. L'Archeoclub d'Italia chiede più interventi di prevenzione per proteggere il territorio. La frana si è verificata dopo intense piogge che hanno indebolito il terreno. La zona è nota per il suo paesaggio unico e le testimonianze storiche, ma ora rischia di perdere parte del suo fascino.

L'episodio riaccende i riflettori sulla fragilità di un territorio di straordinario valore paesaggistico e culturale, ma al tempo stesso particolarmente esposto al rischio idrogeologico Ancora una frana lungo la Costiera Amalfitana. L'episodio, registrato nei giorni scorsi nel tratto compreso tra Vietri sul Mare e Cetara, riaccende i riflettori sulla fragilità di un territorio di straordinario valore paesaggistico e culturale, ma al tempo stesso particolarmente esposto al rischio idrogeologico. A intervenire nel dibattito è Rosario Santanastasio, presidente nazionale dell'associazione Archeoclub d'Italia e geologo, che richiama la necessità di puntare con decisione sulla prevenzione.