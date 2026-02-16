Frana Niscemi Musumeci | 150 milioni somma significativa per Niscemi

Il governatore Musumeci ha annunciato che i 150 milioni di euro destinati a Niscemi, colpita dalla frana che ha distrutto alcune abitazioni e strade, rappresentano un investimento importante per la riparazione dei danni.

Roma, 16 feb. (askanews) – I 150 milioni impegnati dal Governo per Niscemi, la località in provincia di Caltanissetta travolta dalla recente frana, “sono una somma significativa”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, intervistato dal Tgcom24. “Una parte – ha sottolineato – verrà dedicata al contributo per l’acquisto delle case a favore di chi la casa l’ha persa definitivamente. E poi la messa in sicurezza del territorio: si tratta di irregimentare le acque del torrente che scorre a valle. E il completamento della rete fognaria, acque bianche e acque nere, perché anche questo c’è stato nel passato, tutte quelle misure che servono a rallentare questo processo irreversibile di frana, almeno per quello che si apprende dalle dichiarazioni degli esperti”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

