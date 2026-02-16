Frana Niscemi Musumeci | 150 milioni somma significativa per Niscemi
Il governatore Musumeci ha annunciato che i 150 milioni di euro destinati a Niscemi, colpita dalla frana che ha distrutto alcune abitazioni e strade, rappresentano un investimento importante per la riparazione dei danni.
Roma, 16 feb. (askanews) – I 150 milioni impegnati dal Governo per Niscemi, la località in provincia di Caltanissetta travolta dalla recente frana, “sono una somma significativa”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, intervistato dal Tgcom24. “Una parte – ha sottolineato – verrà dedicata al contributo per l’acquisto delle case a favore di chi la casa l’ha persa definitivamente. E poi la messa in sicurezza del territorio: si tratta di irregimentare le acque del torrente che scorre a valle. E il completamento della rete fognaria, acque bianche e acque nere, perché anche questo c’è stato nel passato, tutte quelle misure che servono a rallentare questo processo irreversibile di frana, almeno per quello che si apprende dalle dichiarazioni degli esperti”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Frana a Niscemi, Meloni: «Stanziati 150 milioni, Ciciliano commissario». Mercoledì il decreto maltempo
Giorgia Meloni ha visitato Niscemi dopo la frana provocata dal ciclone Harry e ha annunciato che il governo ha messo a disposizione 150 milioni di euro per il Comune.
Meloni torna a Niscemi e annuncia un decreto per mercoledì: “In arrivo per il Comune 150 milioni per la frana”
Giorgia Meloni è tornata a Niscemi dopo aver visitato il sito colpito dalla frana, che ha provocato danni alle strade e alle abitazioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dopo le drammatiche immagini dei danni della frana di Niscemi a Caltanissetta che ci hanno stretto il cuore, volevo mostrarvi questa foto di speranza. Il recupero di questa croce franata da parte dei poliziotti del #Nocs e dei Vigili del Fuoco mi sembra già un b - facebook.com facebook
Frana Niscemi, commercianti in crisi per il calo dei clienti. Allarme della Confcommercio Sicilia che ha incontrato il sindaco #ANSA x.com