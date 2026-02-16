Frana Niscemi Meloni | mercoledì il decreto stanziamo 150 Mln
Giorgia Meloni ha annunciato che mercoledì il governo approverà un decreto da 150 milioni di euro per affrontare la frana di Niscemi, causata dal passaggio del ciclone Herry circa un mese fa. La premier ha visitato oggi il comune siciliano colpito dal dissesto, portando un sostegno concreto alle famiglie e alle imprese locali.
Roma, 16 feb. (askanews) – Il consiglio dei ministri di mercoledì approverà il decreto su Niscemi. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni che oggi ha visitato il comune siciliano colpito dalla frana in seguito al ciclone Herry di circa un mese fa. “Il decreto arriva mercoledì, è immediatamente operativo, quindi le risorse dal giorno dopo ci sono. Ciciliano sarà commissario e dovrà fare le ordinanze”, ha aggiunto. Per Niscemi, ha riferito, verranno stanziati 150 milioni. Nel decreto c’è anche “una risposta complessiva a tutti i territori coinvolti in raccordo con i presidenti delle regioni, Occhiuto, Schifani e Todde.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Nelle immagini diffuse dai vigili del fuoco, l'intervento congiunto con la polizia di Stato a Niscemi per il recupero della croce caduta a seguito della frana del 25 gennaio scorso. Le operazioni si sono svolte in un'area particolarmente impervia e a rischio, a valle - facebook.com facebook
Frana Niscemi: Sp11 a rischio, attivato un sistema monitoraggio. Collocata centralina per il controllo satellitare #ANSA x.com