Frana Niscemi il sindaco Conti | C’è chi specula sul dramma reagiremo

Il sindaco di Niscemi, Conti, denuncia che alcuni tentano di trarre profitto dalla frana che ha colpito la città, causando l’evacuazione di diverse famiglie e l’attivazione di sistemi di sorveglianza. La frana si è verificata dopo intense piogge, danneggiando alcune abitazioni e bloccando le strade principali. Conti invita la comunità a non lasciarsi ingannare da chi cerca di approfittarsi della situazione.

Niscemi, la Frana e l'Allarme Speculazione: Il Sindaco Conti Difende la Comunità. Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è scossa da una frana che ha portato all'evacuazione di famiglie e all'attivazione di sistemi di monitoraggio. Il sindaco Massimiliano Conti denuncia tentativi di speculazione sulla tragedia e promette una ferma difesa della dignità della comunità locale, mentre le forze dell'ordine sequestrano migliaia di articoli di Carnevale non conformi alle normative. Una Comunità in Emergenza, Tra Solidarietà e Preoccupazione. La frana che ha colpito Niscemi ha immediatamente mobilitato la comunità locale.