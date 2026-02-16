Frana in Costiera l’Archeoclub | Bisogna intervenire e in fretta

L’Archeoclub denuncia che la frana in Costiera Amalfitana richiede interventi immediati, perché il rischio di ulteriori smottamenti cresce ogni giorno. La massa di terra che si è staccata ha provocato danni alla strada principale e minaccia le case vicine, costringendo molti residenti a evacuare. La situazione si aggrava con le piogge previste, che potrebbero peggiorare lo stato del versante.

Tempo di lettura: 2 minuti "La Costiera Amalfitana è patrimonio dell'umanità, dal 1997, perché rappresenta un eccezionale paesaggio culturale mediterraneo, caratterizzato da un'armonica interazione tra natura selvaggia e ingegno umano. È un esempio unico di adattamento del territorio attraverso terrazzamenti, borghi sospesi e architetture che sfidano la topografia scoscesa, mantenendo intatto un inestimabile valore storico – naturale. Il dissesto idrogeologico potrebbe rischiare di minacciare proprio questa caratteristica. La frana di questi giorni tra Vietri e Cetara purtroppo riapre una grande ferita che in Costiera non si è mai chiusa con un tema che va affrontato per fare in modo che la Costiera sia la meta turistico – culturale anche del futuro ".