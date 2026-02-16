Frana a Niscemi il video del recupero della Croce simbolo del paese | ecco come è stata salvata

A Niscemi, una frana ha travolto la croce simbolo del paese, portando via anche alcuni oggetti personali. La Polizia di Stato e i Vigili del fuoco hanno utilizzato un drone terrestre per recuperare la croce e i ricordi lasciati dai residenti. Un video mostra chiaramente come sono riusciti a salvare il simbolo di Niscemi, nonostante le difficoltà del terreno.

È stata portata a termine con successo l’operazione di recupero della storica Croce in pietra, simbolo del comune di Niscemi, precipitata a seguito della frana che ha colpito il territorio. L’intervento, condotto dagli agenti del Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs) della Polizia di Stato insieme ai Vigili del fuoco, è stato reso possibile grazie all’impiego di un drone terrestre, necessario per operare in condizioni di massima sicurezza in un’area considerata ad alto rischio di nuovi smottamenti. Il recupero della Croce in pietra Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta in una zona denominata “0-30”, caratterizzata da instabilità e pericolo di ulteriori cedimenti del terreno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

A Niscemi la croce posta lungo il fronte della frana si è sgretolata.

