Frana a Niscemi il video del recupero della Croce simbolo del paese | ecco come è stata salvata
A Niscemi, una frana ha travolto la croce simbolo del paese, portando via anche alcuni oggetti personali. La Polizia di Stato e i Vigili del fuoco hanno utilizzato un drone terrestre per recuperare la croce e i ricordi lasciati dai residenti. Un video mostra chiaramente come sono riusciti a salvare il simbolo di Niscemi, nonostante le difficoltà del terreno.
È stata portata a termine con successo l’operazione di recupero della storica Croce in pietra, simbolo del comune di Niscemi, precipitata a seguito della frana che ha colpito il territorio. L’intervento, condotto dagli agenti del Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs) della Polizia di Stato insieme ai Vigili del fuoco, è stato reso possibile grazie all’impiego di un drone terrestre, necessario per operare in condizioni di massima sicurezza in un’area considerata ad alto rischio di nuovi smottamenti. Il recupero della Croce in pietra Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta in una zona denominata “0-30”, caratterizzata da instabilità e pericolo di ulteriori cedimenti del terreno. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Frana a Niscemi, Meloni torna in Sicilia. Sopralluogo nella zona rossa e vertice in comune su sfollati, abitazioni e viabilitàFrana a Niscemi: Meloni torna sul posto con Ciciliano. La presidente del Consiglio in occasione della precedente visita aveva promesso il suo ritorno ... affaritaliani.it
Niscemi, il sindaco: «Nessuno speculi sulla tragedia». La zona rossa e le case che andranno perse, insieme alla loro storia e ai ricordiNon sono ancora disponibili i risultati complessivi del monitoraggio sulla frana che ha colpito Niscemi. Le verifiche sono tuttora in corso con tutta la strumentazione necessaria presente ... leggo.it
Nelle immagini diffuse dai vigili del fuoco, l'intervento congiunto con la polizia di Stato a Niscemi per il recupero della croce caduta a seguito della frana del 25 gennaio scorso. Le operazioni si sono svolte in un'area particolarmente impervia e a rischio, a valle - facebook.com facebook
Frana Niscemi: Sp11 a rischio, attivato un sistema monitoraggio. Collocata centralina per il controllo satellitare #ANSA x.com