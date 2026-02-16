Fortitudo il passo è da grande Sorokas concede il bis a Ruvo

RUVO DI PUGLIA 83 FORTITUDO bologna 90 CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA: Brooks 18, Jerkovic 9, Reale 2, Smith 20, Nikolic 3, Ulaneo 3, Borra 10, M. Anumba 10, Miccoli ne, Musso 8, Granieri ne, Di Zanni ne. All. Rajola. FLATS SERVICE FORTITUDO: Sarto, S. Anumba 10, Della Rosa, Sorokas 27, Imbrò 16, Guaiana 3, Fantinelli 9, Perkovic 22, De Vico. All. Caja. Arbitri: Almerigogna, Lupelli e Rezzoagli. Note: parziali 28-25; 45-43; 72-69. Tiri da due: Ruvo di Puglia 2441; Bologna 1326. Tiri da tre: 723; 1544. Tiri liberi: 1417; 1924. Rimbalzi: 42; 36. RUVO DI PUGLIA (Bari) Con un filo di gas, ironizzerebbe qualcuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Fortitudo Bologna ha conquistato una vittoria importante a Ruvo di Puglia, mentre Sorokas e Perkovic hanno guidato la squadra con ottimi giochi offensivi.

La Fortitudo Bologna si prepara a giocare a Ruvo di Puglia dopo aver vinto a Torino, perché vuole ottenere il secondo successo consecutivo.

La Fortitudo continua a correre e sbanca RuvoRivince la Fortitudo lontano dal PalaDozza, battendo Ruvo di Puglia per 83-90. Ma i due punti a parte, l’Aquila ha sofferto per tutto il match, salvata da una tripla di Imbrò nel finale e da una ... bologna.repubblica.it

Fortitudo e obiettivo promozione, De Vico: «C'è il passo per provarci»Niccolò De Vico è stato il migliore per la Fortitudo Bologna nel successo interno contro Pistoia. Era ora, sono contento per ieri ma stavo lavorando bene già da un ... pianetabasket.com

Domenica 15 febbraio il PalaColombo si prepara a vivere una serata da grande basket. Per la sfida casalinga contro la Fortitudo Bologna, la Crifo Wines Ruvo di Puglia lancia la “Giornata Pro Ruvo”: un invito a tutta la città per trasformare il palazzetto in una v facebook

La Fortitudo passa a Torino, Perkovic trascinatore x.com