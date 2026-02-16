Forti raffiche di vento su Bari e provincia | martedì con allerta arancione

Una forte ondata di vento ha coinvolto Bari e la sua provincia, spinta dalle raffiche che hanno raggiunto intensità elevate. La Protezione Civile regionale della Puglia ha deciso di emettere un’allerta arancione, in vigore dalla mezzanotte di martedì 17 febbraio e per tutto il giorno successivo. Il rischio di burrasca ha portato alla chiusura di alcune strade e al rafforzamento delle precauzioni nelle zone più a rischio.

Il bollettino è valido dalla mezzanotte e per le successive 20 ore. Previste mareggiate lungo le coste esposte La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo arancione, valida dalla mezzanotte di martedì 17 febbraio e per le successive 20 ore, a causa di venti di burrasca anche su Bari e provincia. In arrivo raffiche nord-occidentali con mareggiate lungo le coste esposte. Condizioni del tempo, dunque, in peggioramento: per la giornata di martedì, oltre al forte vento, è prevista anche pioggia, in particolare nella mattinata. Dal pomeriggio, invece, condizioni in miglioramento con rasserenamento.🔗 Leggi su Baritoday.it

Il forte vento ha colpito Bari e la sua provincia, causando disagi e rallentamenti nelle strade.

