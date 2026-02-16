Uno studio recente rivela che la carbonara potrebbe aver già fatto parte della tradizione culinaria romana nel 1938, molto prima dell’arrivo degli americani a Roma. La scoperta si basa su un vecchio articolo di giornale che la cita come piatto già diffuso in città in quegli anni. Questo dettaglio smentisce l’idea diffusa che la ricetta sia stata importata dagli americani durante l’occupazione. La presenza di questa testimonianza scritta apre nuove prospettive sulla storia della cucina romana.

È stato scoperto un articolo di un giornale che la menzionava nel 1939, anni prima dell'arrivo dell'esercito statunitense a Roma Da diversi anni l’origine della pasta alla carbonara viene fatta risalire alla presenza dell’esercito statunitense nel Lazio durante la Seconda guerra mondiale, ricostruzione che è stata spesso citata nei tentativi di ridimensionare e relativizzare l’importanza e la longevità attribuita oggi a quello che probabilmente è il piatto più rappresentativo della cucina romana. Ma una nuova prova attesta la prima menzione della carbonara al 23 agosto 1939, quindi anni prima dell’occupazione americana. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Forse la carbonara non la portarono gli americani

