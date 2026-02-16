Formigine da mercoledì lavori sulla rete idrica in via Prampolini

Mercoledì 18 febbraio, i lavori di HERAcquaModena sulla rete idrica di Formigine interromperanno l’erogazione dell’acqua in alcune zone della città. La scelta di intervenire in via Prampolini nasce dal bisogno di riparare una perdita che ha causato problemi di approvvigionamento negli ultimi giorni. Le squadre lavoreranno tutto il giorno per ripristinare il servizio e migliorare la distribuzione dell’acqua.

Previste modifiche alla viabilità L'intervento, che dovrebbe terminare entro aprile, comporterà un investimento stimato di 90mila euro Inizieranno mercoledì 18 febbraio i lavori di HERAcquaModena sull'acquedotto che serve il comune di Formigine. E' infatti prevista la posa di un nuovo tratto di rete in via Prampolini, che sostituirà quello attuale, così da potenziare e migliorare ulteriormente il servizio. L'intervento di rinnovo della rete prevede la collocazione di tubature del diametro di 20 centimetri, per una lunghezza di circa 400 metri.Per permettere l'esecuzione dei lavori, che dovrebbero essere conclusi entro il mese di aprile e comporteranno un investimento a carico di HERAcquaModena di circa 90mila euro, saranno necessarie variazioni alla viabilità, in accordo con la polizia locale di Formigine.

A partire da lunedì 29 dicembre e fino a mercoledì 31, i tecnici di HeracquaModena effettueranno interventi sulla rete idrica a Casinalbo di Formigine.

