Foreverboys | Assenti ovunque venga applicato il protocollo Torino compresa

I Foreverboys hanno deciso di non partecipare alle final eight di Coppa Italia e a qualsiasi evento che imponga l'applicazione del protocollo, perché non si sentono sicuri. La squadra torinese ha spiegato che questa scelta deriva dalla loro insoddisfazione verso le regole imposte, che considerano troppo restrittive. Da settimane, i giocatori manifestano il loro disagio, e questa decisione rappresenta una presa di posizione definitiva contro le restrizioni.

i foreverboys hanno annunciato la non partecipazione alle final eight di coppa italia, estendendo la decisione a ogni manifestazione in cui venga applicato il protocollo. la posizione viene presentata come coerente con quanto deciso all'inizio della stagione e accompagnata da una critica mirata agli atteggiamenti di altri gruppi, ritenuti contraddittori rispetto alle battaglie condotte finora. la comunicazione ufficiale del gruppo sottolinea che la scelta riguarda non solo le final eight, ma tutte le occasioni in cui il protocollo venga implementato. si richiama l'importanza di mantenere una coerenza interna e di non deviare da una linea ritenuta essenziale per l'identità ultras, pur riconoscendo la complessità della situazione e la necessità di confronto tra diverse sensibilità all'interno della tifoseria.