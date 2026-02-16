Il 16 febbraio, Forbidden Fruit 3 torna in streaming con una nuova puntata, dopo che Sahika si è scagliata contro Zehra per aver partecipato alla festa di Yildiz. La scena si svolge mentre Zehra cerca di spiegare di essere dalla sua parte, cercando di calmare l’accesa discussione.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 16 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Sahika esplode contro Zehra per la sua presenza alla festa di Yildiz, mentre lei cerca di difendersi, dichiarandosi dalla sua parte. Quando Aysel si sente male e viene portata d’urgenza in ospedale, Yildiz sospetta che dietro al malore ci sia Sahika, convinta che l’obiettivo vero fosse lei. Fortunatamente, Aysel si riprende senza conseguenze. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 11 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Forbidden fruit 3, replica puntata del 16 febbraio in streaming | Video Mediaset

