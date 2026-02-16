Fontivegge le mosse della giunta Ferdinandi per rilanciare il quartiere

La giunta di Vittoria Ferdinandi ha deciso di intervenire a Fontivegge dopo aver constatato un rapido calo delle attività commerciali e un aumento dei negozi abbandonati. La causa principale è la diminuzione della clientela e la concorrenza di grandi centri commerciali, che hanno portato molti negozi a chiudere. Per cercare di invertire questa tendenza, il Comune ha approvato nuove misure per riqualificare il quartiere e attirare di nuovo i commercianti. Tra queste, ci sono incentivi e progetti di riqualificazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere Fontivegge più vivibile e attraente.

Il progetto diventa operativo: concessione in comodato gratuito di locali commerciali inutilizzati a favore di associazioni ed enti del terzo settore "per trasformarli in presidi di cultura e solidarietà" Le mosse del Comune di Perugia per il rilancio di Fontivegge e Bellocchio. La giunta di Vittoria Ferdinandi, annuncia una nota, "ha approvato ulteriori misure per contrastare la desertificazione commerciale e l'elevata concentrazione di spazi sfitti, puntando su una rigenerazione che sia allo stesso tempo economica e sociale". Il modello che sarà portato avanti, spiegano da Palazzo dei Priori, "è quello già sperimentato con successo negli anni scorsi in via del Macello, richiamato anche da una recente deliberazione con cui il Consiglio comunale ha chiesto all'amministrazione di estenderlo all'area di piazza del Bacio".