Fonseca ha instillato nel Lione disciplina tattica hanno vinto 13 partite consecutive Footmercato

16 feb 2026

Paulo Fonseca ha portato disciplina al Lione, che ha ottenuto la sua tredicesima vittoria consecutiva battendo il Nizza 2-0. La squadra francese ora occupa il terzo posto in classifica, con cinque punti di vantaggio sul Marsiglia e sette punti di distanza dal primo posto del Lens. La performance convincente si è vista anche nel modo in cui la squadra ha controllato il gioco, mantenendo alta la concentrazione fino al fischio finale.

Il Lione di Paulo Fonseca ha vinto 2-0 contro il Nizza e ora è al terzo posto in classifica, a +5 dal Marsiglia quarto e a -7 dalla vetta della Ligue 1 occupata dal Lens. E’ la 13esima vittoria consecutiva del club in tutte le competizioni, non si vedevano record di questo tipo da vent’anni. Footmercato scrive: Ci sono stagioni che passano alla storia. Quello che il Lione sta vivendo oggi appartiene a questa categoria rara. Gli uomini di Paulo Fonseca hanno firmato la 13esima vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Una serie pazzesca che li avvicina a un record quasi ventennale; i 14 successi di fila registrati tra agosto e novembre 2006, nell’era d’oro dei sette campionati consecutivi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

A Lione, i tifosi sono in delirio per Paulo Fonseca.

