Paulo Fonseca si commuove sotto la curva del Lione dopo aver portato la squadra a una vittoria importante, causata da una serie di ottime prestazioni che hanno sorpreso tutti. I tifosi lo acclamano e lui risponde con emozione, stringendo le mani ai giocatori. Con questa vittoria, il club francese può ora puntare con maggiore fiducia al primo posto in classifica. Ricordate quando Fonseca era criticato per il suo lavoro al Milan? Quella fase sembra ormai superata.

Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Diretta gol Serie A: che vittoria del Lecce contro il Cagliari! Decidono Gandelman e Ramadani VAR, cambia tutto! IFAB verso una svolta storica: il 28 febbraio il via libera per le doppie ammonizioni Pisa, buone notizie per Hiljemark: Raul Albiol è tornato ad allenarsi in gruppo! I dettagli Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Benfica Real Madrid: «Non serve un miracolo per eliminarli! Sul mio ritorno sulla panchina dei blancos. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fonseca, che rinascita a Lione! I tifosi lo acclamano e lui si commuove. E ora l’OL può credere al titolo – VIDEO

Paulo Fonseca ha trasformato il Lione, portandolo da una posizione difficile a una squadra vincente, dopo essere stato esonerato dal Milan un anno fa.

Danilo ritorna allo Stadium dopo quasi un anno dall’addio alla Juventus, ricevendo l’attenzione dei tifosi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.