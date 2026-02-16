Follia a Reggio Emilia | capitano schiaffeggia l’arbitro e la partita viene sospesa

A Reggio Emilia, il capitano di una squadra ha schiaffeggiato un arbitro durante una partita di Seconda Categoria, provocando la sospensione della gara. L’episodio si è verificato nel secondo tempo, quando le tensioni tra i giocatori sono esplose improvvisamente. Un testimone ha raccontato di vedere il giocatore avvicinarsi all’arbitro e, senza alcun preavviso, colpirlo con un rapido gesto. La scena ha scatenato sdegno tra gli spettatori e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, chiamate sul campo per calmare gli animi.

Nuovo episodio di violenza contro i direttori di gara a Reggio Emilia, dove un match di Seconda Categoria è stato interrotto a causa di un'aggressione fisica in campo. Durante la sfida tra Real Dragone e Cerredolese, il capitano della formazione ospite ha colpito con uno schiaffo al volto l'arbitro della sezione di Modena. L'aggressione è scattata al 79?, subito dopo l'assegnazione del secondo calcio di rigore a favore dei padroni di casa, che in quel momento conducevano l'incontro per 2-1. Il direttore di gara, ravvisata la mancanza delle condizioni minime di sicurezza, ha decretato la sospensione immediata della gara.