Foiano della Chiana ospita gli studenti di Elche perché vogliono conoscere meglio la cultura italiana. Durante la settimana, i ragazzi partecipano a lezioni, visite e attività di scambio culturale. Un momento che permette loro di condividere esperienze e rafforzare i legami tra i giovani di due Paesi diversi.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Foiano della Chiana si apre all’Europa e lo fa attraverso i volti, l’energia e la curiosità dei giovani. Nella mattinata di lunedì 16 febbraio, il Sindaco Jacopo Franci, assieme alla dirigente della scuola Anna Bernardini, ha accolto ufficialmente nella Sala del Consiglio Comunale un gruppo numeroso di studenti provenienti dall’IES Las Asunción di Elche, in Spagna, ospiti dell’Istituto Omnicomprensivo “Guido Marcelli” nell’ambito del programma di mobilità ERASMUS+. Ad accompagnare i ragazzi, tre docenti della scuola spagnola, mentre il cuore pulsante dell’accoglienza è rappresentato dalle famiglie foianesi, che hanno aperto le porte delle proprie case offrendo ospitalità e un’esperienza autentica di vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foiano accoglie gli studenti spagnoli di Elche: una settimana di scambio, cultura e amicizia europea

