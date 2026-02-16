Flora Tabanelli sfata il tabù | prima medaglia per l’Italia nel freestyle alle Olimpiadi! Le discipline ancora mancanti

Flora Tabanelli ha conquistato la prima medaglia per l’Italia nel freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo aver raggiunto il terzo posto nel Big Air, un risultato che rompe un tabù e apre nuove opportunità per lo sport italiano. La giovane atleta, appena diciottenne, ha impressionato con una performance coraggiosa e spettacolare, portando a casa un metallo prezioso che nessuno si aspettava. In questo modo, la sua impresa segna un passo importante per le discipline ancora assenti in Italia.

Flora Tabanelli ha chiuso in terza posizione la finale del Big Air ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, centrando un risultato dall'enorme peso specifico per lo sport italiano e per la sua carriera, che assume contorni leggendari a soli 18 anni. La fuoriclasse emiliana ha dato spettacolo sulla rampa di Livigno nella prima gara ufficiale della sua stagione, che sembrava essere finita ancor prima di iniziare in seguito ad un brutto infortunio al ginocchio rimediato ad inizio novembre in allenamento. La teenager modenese ha optato per un percorso di recupero conservativo dalla rottura del crociato, scegliendo quindi di non operarsi per sperare di partecipare alle Olimpiadi di casa. Il 6 novembre, Flora Tabanelli si è infortunata a Stubai, in Austria, mentre si allenava e si è rotta il legamento crociato del ginocchio destro. Flora Tabanelli si è tinta di bronzo alle Olimpiadi di Pechino nel Big Air, nonostante abbia riportato una rottura del legamento crociato durante la gara.