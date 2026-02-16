Flora sogna una finale epica | Ci sono e me la giocherò
Miro Tabanelli non riesce a raggiungere la finale di sci freestyle alle Olimpiadi, dopo aver commesso due errori nelle qualifiche. Per lui, la gara si è conclusa ieri sera con l’eliminazione. Oggi, invece, è il giorno di Flora Tabanelli, che sogna di arrivare in finale e ha già deciso di dare il massimo. La sorella di Miro vuole dimostrare il suo talento e si prepara a sfidare le avversarie con determinazione.
I due fratelli di Rocchetta Sandri (Sestola) protagonisti nello sci freestyle alle Olimpiadi. Ieri è stata la serata di Miro Tabanelli, che non ha trovato il pass per la finale: è stato eliminato nelle qualificazioni dopo due errori commessi nel secondo e nel terzo salto, ma oggi è la notte della sorella Flora. Che dopo la paura, dopo tutti i dubbi, sabato sera finalmente è tornata e si giocherà le sue carte "fino in fondo, anche se non sono al cento per cento". Il suo passaggio come sesta in classifica nelle qualificazioni alla finale del Big Air che si disputerà stasera a partire dalle 19.30 a Livigno (con diretta su Rai Due ed Eurosport) non ha lesinato emozioni e brividi, dato che Flora Tabanelli, campionessa mondiale in carica del freeski big air, aveva sbagliato il secondo salto e quindi è stata costretta a una terza ‘run’ perfetta per passare (nel Big Air la peggiore delle tre ‘run’ non viene considerata nel punteggio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Alcaraz in finale agli Australian Open dopo una battaglia epica contro Zverev, tra crampi e vomito
Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale degli Australian Open dopo una partita lunga e difficile contro Zverev.
Palas2 a Miramare, il comitato sogna ma la strada è in salita. "Idea suggestiva, ma quei soldi non ci sono"
Il progetto del Palas2 a Miramare suscita entusiasmo tra i cittadini, ma le risorse finanziarie rappresentano un ostacolo significativo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Italia sogna con Flora Tabanelli. Finale nel big air. Oggi tocca a Miro; Tabanelli c'è! Qualificata in finale, insieme a Gasslitter, 100 giorni dopo l'infortunio; Flora, il ritorno. La Tabanelli si qualifica alla finale olimpica del big air; Flora Tabanelli, chi è l'azzurra dello sci freestyle a Milano-Cortina: età, carriera, il sogno olimpico.
Flora Tabanelli, chi è l'azzurra dello sci freestyle a Milano-Cortina: età, carriera, il sogno olimpicoL’Italia sogna una medaglia nel freestyle. Flora Tabanelli si è qualificata per la finale del big air, specialità nella quale ... msn.com
L’Italia sogna con Flora Tabanelli. Finale nel big air. Oggi tocca a MiroMissione compiuta per Flora Tabanelli, che si qualifica per la finale del freeski big air femminile. Il giovane asso ... msn.com
Carissimi Amici... Sono sempre io Flora Mazzucato e vi abbraccio tutti !! È scesa la notte e riflessi di luci creano un atmosfera di pace. Il silenzio sussurra alla mente che comincia a sognare. La chiesa mi porta il chiaror del SANTISSIMO, quella luce un po' fio - facebook.com facebook
Attualmente in scena in “Cantando sotto la pioggia – The Broadway Musical”, l'attrice Flora Canto ci ha raccontato i suoi sacrifici e i suoi sogni, tra cui quello di una scuola che faccia da pilastro di supporto per le famiglie. tuttoscuola.com/flora-canto-so… x.com