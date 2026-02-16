Miro Tabanelli non riesce a raggiungere la finale di sci freestyle alle Olimpiadi, dopo aver commesso due errori nelle qualifiche. Per lui, la gara si è conclusa ieri sera con l’eliminazione. Oggi, invece, è il giorno di Flora Tabanelli, che sogna di arrivare in finale e ha già deciso di dare il massimo. La sorella di Miro vuole dimostrare il suo talento e si prepara a sfidare le avversarie con determinazione.

I due fratelli di Rocchetta Sandri (Sestola) protagonisti nello sci freestyle alle Olimpiadi. Ieri è stata la serata di Miro Tabanelli, che non ha trovato il pass per la finale: è stato eliminato nelle qualificazioni dopo due errori commessi nel secondo e nel terzo salto, ma oggi è la notte della sorella Flora. Che dopo la paura, dopo tutti i dubbi, sabato sera finalmente è tornata e si giocherà le sue carte "fino in fondo, anche se non sono al cento per cento". Il suo passaggio come sesta in classifica nelle qualificazioni alla finale del Big Air che si disputerà stasera a partire dalle 19.30 a Livigno (con diretta su Rai Due ed Eurosport) non ha lesinato emozioni e brividi, dato che Flora Tabanelli, campionessa mondiale in carica del freeski big air, aveva sbagliato il secondo salto e quindi è stata costretta a una terza ‘run’ perfetta per passare (nel Big Air la peggiore delle tre ‘run’ non viene considerata nel punteggio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Flora sogna una finale epica: "Ci sono e me la giocherò"

