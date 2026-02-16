Fiumicino trasporto scolastico disabili | l’Amministrazione replica a Calicchio e rassicura le famiglie

L’Amministrazione di Fiumicino risponde alle critiche di Calicchio sul servizio di trasporto scolastico per disabili, promettendo maggiore attenzione alle esigenze delle famiglie. Questa settimana, gli uffici comunali hanno annunciato di aver avviato controlli più stringenti sui mezzi usati e di aver rafforzato il personale dedicato. La risposta arriva dopo che l’ex assessore aveva sollevato dubbi sulla qualità e sulla sicurezza dei trasporti offerti agli studenti con disabilità.

Fiumicino – Il confronto politico sul servizio dedicato agli alunni con disabilità entra nel vivo dopo le dichiarazioni dell'ex assessore Calicchio. A intervenire è la consigliera comunale Patrizia Fata, che respinge le accuse e invita a evitare allarmismi non supportati dai fatti. Nel mirino, il nuovo assetto organizzativo del servizio. Secondo quanto precisato dall'Amministrazione, la riorganizzazione interna non modifica in alcun modo gli standard di sicurezza, assistenza e tutela garantiti agli studenti con disabilità. Le competenze socio-assistenziali e sanitarie, viene sottolineato, restano pienamente coinvolte nella definizione dei protocolli operativi, così come rimane invariata la presenza di personale qualificato nei casi che richiedono assistenza specialistica o infermieristica.