Fiumicino lupi in Pineta di Fregene | cosa cambia dopo il declassamento della tutela

A Fiumicino, i lupi sono tornati a spaventare i residenti della Pineta di Fregene, dopo che le autorità hanno deciso di ridurre le misure di protezione. La decisione ha portato a un aumento degli avvistamenti notturni e a qualche incidente con animali domestici, spingendo molti a chiedere un intervento immediato. In alcuni casi, i cittadini hanno incontrato i lupi vicino alle case, rendendo più evidente il problema.

Fiumicino, 16 febbraio 2026 – Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza della presenza dei lupi sul litorale romano. Dopo l’avvistamento di un branco composto da sei esemplari, all’interno della Pineta di Fregene, l’area è stata temporaneamente chiusa per consentire lo svolgimento delle operazioni di rilievo e accertamento, da parte delle autorità competenti. La notizia ha in poche ore fatto il giro dei media e dei social network, dove si sono susseguite opinioni e prese di posizione di vario genere. In realtà, l’esistenza del lupo sul litorale romano, non rappresenta una novità: la specie frequenta questa area da oltre dieci anni, muovendosi con discrezione e senza particolari criticità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

