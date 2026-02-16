Fisco in arrivo due milioni di lettere per controlli nel 2026 | cosa rischia chi non risponde agli avvisi

L’Agenzia delle Entrate invierà due milioni e quattrocentomila lettere nel 2026 per avviare controlli fiscali. La causa è l’aumento delle verifiche automatiche sui contribuenti, che riceveranno avvisi dettagliati sui loro versamenti e dichiarazioni. Un esempio concreto riguarda le comunicazioni inviate a coloro che hanno dichiarato redditi inferiori a quelli effettivi, con l’obiettivo di individuare eventuali irregolarità.

Quest'anno sono in arrivo 2,4 milioni di lettere dell'Agenzia delle Entrate. I controlli del Fisco iniziano in modo 'soft', con una segnalazione che qualcosa non è in regola e va sistemato. C'è tempo per rispondere e chiarire la situazione. Chi non lo fa, però, rischia verifiche più serie e sanzioni.