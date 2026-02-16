Fisco 7 nuove partite Iva su 10 scelgono il regime agevolato
Nel 2025, 7 nuove partite Iva su 10 optano per il regime agevolato, perché cercano di ridurre i costi e semplificare la gestione fiscale. In Italia, sono state create 500.341 partite Iva, un numero stabile rispetto agli anni passati, a dimostrazione di come molte persone vogliano avviare una propria attività senza complicazioni burocratiche. Un esempio concreto è il crescente numero di giovani che preferiscono questa strada per iniziare a lavorare in modo più semplice.
Nel 2025 sono state aperte in Italia 500.341 nuove partite Iva, un dato sostanzialmente in linea con gli anni precedenti e che conferma la tenuta strutturale del tessuto produttivo nazionale. Nel quadriennio 2022-2025 le nuove aperture complessive sono state 1.992.369, con una media stabile attorno alle 500 mila l’anno. Nel dettaglio, nel 2022 le aperture erano state 501.491, scese a 492.176 nel 2023 (-1,9%), risalite a 498.361 nel 2024 (+1,3%) e tornate quasi ai livelli del 2022 nel 2025 con 500.341 (+0,4% sul 2024). Il dato complessivo mostra una stabilità di fondo: nonostante inflazione elevata, rialzo dei tassi e rallentamento industriale europeo, l’Italia continua a generare circa mezzo milione di nuove attività l’anno.🔗 Leggi su Ildenaro.it
