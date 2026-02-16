Fisco 7 nuove partite Iva su 10 scelgono il regime agevolato

Da ildenaro.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, 7 nuove partite Iva su 10 optano per il regime agevolato, perché cercano di ridurre i costi e semplificare la gestione fiscale. In Italia, sono state create 500.341 partite Iva, un numero stabile rispetto agli anni passati, a dimostrazione di come molte persone vogliano avviare una propria attività senza complicazioni burocratiche. Un esempio concreto è il crescente numero di giovani che preferiscono questa strada per iniziare a lavorare in modo più semplice.

Nel 2025 sono state aperte in Italia  500.341 nuove partite Iva,  un dato sostanzialmente in linea con gli anni precedenti e che conferma la tenuta strutturale del tessuto produttivo nazionale. Nel quadriennio  2022-2025  le nuove  aperture complessive sono state 1.992.369,  con una media stabile attorno alle 500 mila l’anno. Nel dettaglio, nel 2022 le aperture erano state 501.491, scese a 492.176 nel 2023 (-1,9%), risalite a 498.361 nel 2024 (+1,3%) e tornate quasi ai livelli del 2022 nel 2025 con 500.341 (+0,4% sul 2024). Il dato complessivo mostra  una stabilità di fondo: nonostante inflazione elevata, rialzo dei tassi e rallentamento industriale europeo, l’Italia continua a generare  circa mezzo milione di nuove attività l’anno.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Fisco, salvagente dai controlli per 2,7 milioni di partite Iva

La stretta dell’Agenzia delle Entrate si fa sentire.

Partite Iva: 4 su 10 partono a inizio anno, ecco settori in crescita ed errori evitare

Quasi quattro partite Iva su dieci si aprono tra gennaio e marzo, secondo i dati più recenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Estesa al 2026 la precompilata IVA in via sperimentale; Fisco, salvagente dai controlli per 2,7 milioni di partite Iva; Concordato preventivo, 2,7 milioni di partite Iva salve dai controlli? Ma a molti l'accordo con il Fisco non conviene; Saldo imposta sostitutiva TFR 2026: versamento entro il 16 febbraio.

UNIMPRESA * FISCO: «NEL 2025 SONO STATE APERTE IN ITALIA 500.341 NUOVE PARTITE IVA, TRA LE PERSONE FISICHE 7 SU 10 SCELGONO IL FORFETTARIO»(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – //// FISCO: UNIMPRESA, IN 2025 500MILA NUOVE PARTITE IVA, TRA PERSONE FISICHE 7 SU 10 SCELGONO FORFETTARIO N ... agenziagiornalisticaopinione.it

fisco 7 nuove partiteNuove Partite IVA: bonus e incentivi per chi apre nel 2026L’apertura della Partita IVA è fondamentale per avviare un’attività professionale in proprio e compiere i primi passi nel mondo dell’imprenditoria: ecco una panoramica degli aiuti e delle agevolazioni ... msn.com