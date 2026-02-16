Firenze quando la notte era un’emozione | i ricordi delle discoteche negli anni d’oro del divertimento

Firenze rivive i tempi d’oro delle discoteche, quando la notte si animava di musica e risate. La causa è un evento che raccoglie foto e storie di quegli anni, attirando appassionati e nostalgici. Tra le immagini, spiccano luci colorate, crowd animati e DJ che facevano ballare fino all’alba. Un modo per riscoprire un’epoca in cui il divertimento notturno aveva un fascino unico.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Non è stato un semplice tuffo nel passato, ma un'ondata vera e propria di emozioni. Dalle discoteche che hanno segnato un'epoca una marea di messaggi, ricordi, frammenti di giovinezza custoditi per anni e riemersi tutti insieme. Nomi di locali, pomeriggi infiniti, notti che sembravano non dover finire mai. Più che commenti, piccole fotografie dell'anima. Ago Presta: "La discoteca sta morendo, troppi delinquenti e poca sicurezza. Io ho paura per i miei figli" C'è chi, come Paolo, non ha dubbi: "Al Meccano i giorni più belli". Una frase breve, ma capace di raccontare un mondo intero, fatto di comitive, rituali, amicizie nate sotto le luci colorate.