Firenze del calcio è tua storia | 17 febbraio 1530 la partita dell’assedio Cronaca da una città stremata ma orgogliosa
Il 17 febbraio 1530, Firenze visse un giorno difficile a causa dell’assedio delle truppe imperiali. La città, già stremata dalla guerra, affrontò quella giornata con una rabbia silenziosa, mentre i cittadini si riunivano nei quartieri per difendere ogni angolo. Ricostruendo i fatti con le fonti dell’epoca, si scopre come il cuore di Firenze battesse più forte sotto le mura, pronti a resistere nonostante le difficoltà.
Come visse, la città, il suo 17 febbraio 1530? Ecco la mia "cronaca", ricostruita attraverso le carte dell'epoca. Che parlano di una Firenze stremata, ma troppo orgogliosa per arrendersi. Da cinque mesi vive assediata da Carlo V che vuole riportare i Medici al potere e farsi perdonare dal Papa il "sacco di Roma". Ormai mangiano solo i combattenti. Chi non è in ami si arrangia coltivando qualcosa negli spiazzi vicini alle stalle e nei vasi da fiori L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Da un assedio del 1500 alla tua tavola: la storia segreta dello zampone di Capodanno
Ogni anno, alla mezzanotte del 31 dicembre, sulla tavola delle feste si presenta un piatto tradizionale: lo zampone di Capodanno.
L'assedio del villaggio ucraino Huliaipole e la storia dell'eroe Nestor Makhno
Dal 27 dicembre, il villaggio di Huliaipole, nell’oblast’ di Zaporizhia, ha subito pesanti perdite e distruzioni, segnando un episodio significativo nel conflitto in Ucraina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Calcio storico resta in Santa Croce ma cambiano le tribune; I 70 anni di Brady e i Fantastici 11 che in un'estate cambiarono il calcio italiano; Firenze, si gioca a calcio (con gli studenti) nel carcere di Sollicciano: nasce la polisportiva Solliccianese; Firenze - Anche Uisp ricorda Niccolò Galli a 25 anni dalla scomparsa.
Firenze, del calcio è tua storia: 17 febbraio 1530, la partita dell’assedio. Cronaca da una città stremata ma orgogliosaCome visse, la città, il suo 17 febbraio 1530? Ecco la mia cronaca, ricostruita attraverso le carte dell'epoca. Che parlano di una Firenze stremata, ma troppo orgogliosa per arrendersi. Da cinque me ... firenzepost.it
Quando Firenze sfidò il nemico con il Calcio storico: la città ricorda la partita dell’assedio del 1530Uno degli episodi che meglio racconta lo spirito e il carattere fiorentino: la difesa della Repubblica dalle rivendicazioni della famiglia Medici e dall'assalto delle truppe di Carlo V ... intoscana.it
Firenze, Patto per il Nord “Dalla parte del Calcio Storico per difendere l’anima della città”. Un impegno a tutela di una tradizione secolare che rappresenta l’identità e la cultura fiorentina. Sostenere il Calcio Storico significa preservare la storia e l’orgoglio d - facebook.com facebook