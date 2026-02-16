Firenze del calcio è tua storia | 17 febbraio 1530 la partita dell’assedio Cronaca da una città stremata ma orgogliosa

Il 17 febbraio 1530, Firenze visse un giorno difficile a causa dell’assedio delle truppe imperiali. La città, già stremata dalla guerra, affrontò quella giornata con una rabbia silenziosa, mentre i cittadini si riunivano nei quartieri per difendere ogni angolo. Ricostruendo i fatti con le fonti dell’epoca, si scopre come il cuore di Firenze battesse più forte sotto le mura, pronti a resistere nonostante le difficoltà.

Come visse, la città, il suo 17 febbraio 1530? Ecco la mia "cronaca", ricostruita attraverso le carte dell'epoca. Che parlano di una Firenze stremata, ma troppo orgogliosa per arrendersi. Da cinque mesi vive assediata da Carlo V che vuole riportare i Medici al potere e farsi perdonare dal Papa il "sacco di Roma". Ormai mangiano solo i combattenti. Chi non è in ami si arrangia coltivando qualcosa negli spiazzi vicini alle stalle e nei vasi da fiori

