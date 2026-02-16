Firenze al via un bando di teatro e danza per 10 giovani artisti

Il Comune di Firenze ha aperto un bando per sostenere dieci giovani artisti di teatro e danza, perché vuole favorire l’emergere di nuovi talenti nel settore. Il progetto, chiamato Sguardi Reciproci – Arte Necessaria, mira a offrire opportunità concrete a chi sta iniziando la carriera e ha bisogno di visibilità. Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio di rilancio delle arti performative in città, con l’obiettivo di creare spazi di confronto e crescita. Oggi, l’amministrazione ha deciso di investire nelle future generazioni di artisti, mettendo a disposizione risorse e strumenti pratici per sviluppare i loro progetti.

Firenze, 16 febbraio 2026 - Nasce in Toscana una nuova alleanza per il futuro delle arti sceniche con il progetto Sguardi Reciproci – Arte Necessaria. Giovani Artisti tra linguaggi e generazioni. Per l'occasione sono insieme i Chille de la balanza e altre quattro realtà di riferimento del panorama regionale e non solo: Accademia Mutamenti, Diesis Teatrango, Laboratori Permanenti e Sosta Palmizi. Tutte le informazioni sono su https:chille.itbando-sguardi-reciproci-arte-necessaria. Il progetto è realizzato nell'ambito del Pr Fse+ Toscana 2021–2027 (Attività Pad 1.a.15), finanziato dalla Regione Toscana e inserito nel programma Giovanisì, con l'obiettivo di sostenere le transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nello spettacolo dal vivo.